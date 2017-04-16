وزير الرياضة عن أزمة الزمالك والمقاصة: «هو الوزير اللى انتخبهم؟»

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علق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على أزمة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

ونشر الوزير على حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الناس تروح تنتخب مجالس إدارات أندية واتحادات وتطالب الحكومة هى اللى تمشيهم! الجمعية العمومية تنتخب وعند أى خلل. هو فين الوزير؟ هو الوزير اللى انتخبهم؟ لا.. بس احنا انتخبنا غلط.. وعاوزين الوزير يمشيهم؟ على فكرة مجالس الإدارة اللى الوزير معينهم بدون مشاكل.. تحيا مصر".

وكان الزمالك قد انسحب من مباراة المقاصة، ولم يذهب إلى ملعب بتروسبورت لخوض اللقاء.