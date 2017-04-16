النائب محمد فؤاد يترأس اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة

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قرر الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، اعتماد تشكيل اللجنة العامة للحزب بمحافظة الجيزة، برئاسة النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية.

ووفقًا للقرار تتشكل اللجنة برئاسة محمد فؤاد، وعلاء غراب نائبا لها، وأحمد عابد مقررًا، فيما تضم قائمة الأعضاء كلا من: أحمد الدالى، ويحيى أبو شنب، ومصطفى جعفر سلمان، وأحمد شاكر، ومحمد عبيد، ونشوى الشريف، وجمال الطحاوى، وشريف أبو حسين، وراضى شامخ، ومحمد جبريل، ونبيل بشرى ومصطفى الخيال.

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وقال النائب محمد فؤاد، إن هذا التشكيل يتكون من مجموعة عمل وفدية متمرسة تسعى لاستكمال تشكيلات الحزب في هذه المحافظة الهامة، إلى جانب العمل على استقطاب عديد من الكوادر، التى غابت عن المحافظة، مؤكدًا أن هذه المجموعة ستعمل لمدة ٦ شهور، وأنه شخصيًا لا ينوي الاستمرار بعد هذه المدة في رئاسة اللجنة.