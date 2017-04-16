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نائب برلماني لـ«الحكومة»: يجب الإفصاح عن المبالغ التي تصرف من الصناديق الخاصة

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نائب برلماني لـ«الحكومة»: يجب الإفصاح عن المبالغ التي تصرف من الصناديق الخاصة نائب برلماني لـ«الحكومة»: يجب الإفصاح عن المبالغ التي تصرف من الصناديق الخاصة

التحرير

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طالب النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بتحديد عدد وحجم وقيمة الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن بقاء موضوع الصناديق الخاصة مجهلًا غامضًا لسنوات متواصلة يعد إساءة للحكومة الحالية.

وقال طوبيا، إن الوضع الحالي يتميز بالشفافية التامة ومحاربة الفساد، ويجب علي اتخاذ خطوات جادة في هذا الأمر، وعرض البيانات والإحصائيات الحديثة، لإغلاق هذا الباب والرد على كل علامات الاستفهام التي تحيط به.

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وطالب بضرورة الإفصاح عن المبالغ التي تصرف من هذه الصناديق الخاصة والجهات التي تصرف لها ومدى شرعيتها، لافتا إلى أن ضمها للموزانة العامة للدولة سيغلق بابا مفتوحا للفساد وعدم الشفافية وانتفاء العدالة.

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التحرير

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