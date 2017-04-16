أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| موسى: «أردوغان ديكتاتور.. والدستور سيجعله نبي»

Google+ Print
فيديو| موسى: «أردوغان ديكتاتور.. والدستور سيجعله نبي» فيديو| موسى: «أردوغان ديكتاتور.. والدستور سيجعله نبي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الدستور التركي يتضمن مادة تجعل الرئيس طيب أردوغان نبيًا، واصفا أردوغان بـ"الديكتاتور"، بعد  أن قرر فجأة تعديل الدستور التركي.

أضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأحد: "تركيا تعيش فترة صناعة الديكتاتور الاستبدادي "أردوغان"، الشبيه بالنازي هتلر، وهناك تزوير في نتائج الاستفتاء على الدستور بتركيا تصل لـ60%، وهذه النسبة لم تحدث من قبل حتى فى دول العالم الثالث".

شاهد أيضا

وتابع: "البقاء لله في تركيا ولا يوجد عدالة في تركيا أو ديمقراطية وأردوغان يحكم بالحديد والنار والمعارضين والإعلاميين يعتقلوا، مشيرا إلى أن سلطة رئيس الدولة التركية أعلى من البرلمان والدستور".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص»

فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص»

فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟

فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟

فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى

فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى