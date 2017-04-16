فيديو| موسى: «أردوغان ديكتاتور.. والدستور سيجعله نبي»

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قال الإعلامي أحمد موسي، إن الدستور التركي يتضمن مادة تجعل الرئيس طيب أردوغان نبيًا، واصفا أردوغان بـ"الديكتاتور"، بعد أن قرر فجأة تعديل الدستور التركي.

أضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأحد: "تركيا تعيش فترة صناعة الديكتاتور الاستبدادي "أردوغان"، الشبيه بالنازي هتلر، وهناك تزوير في نتائج الاستفتاء على الدستور بتركيا تصل لـ60%، وهذه النسبة لم تحدث من قبل حتى فى دول العالم الثالث".

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وتابع: "البقاء لله في تركيا ولا يوجد عدالة في تركيا أو ديمقراطية وأردوغان يحكم بالحديد والنار والمعارضين والإعلاميين يعتقلوا، مشيرا إلى أن سلطة رئيس الدولة التركية أعلى من البرلمان والدستور".