فيديو| البامية بـ 40 جنيها.. وحماية المستهلك: «فوضى»

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استنكرت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، حالة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق وآخرها البامية، قائلة: "كيلو البامية لما يوصل 40 جنيه يبقى دي فوضى سعرية في السوق المصري".

وأكدت الديب، خلال لقائها، اليوم الأحد، بالإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "ستوديو الأخبار"، المذاع على قناة "TEN" أن غياب آلية العمل للتحكم في الأسعار، السبب في استغلال التجار ذلك ورفعهم للأسعار.

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وتابعت: "الحكومة مطالبة ببسط يدها على الثروة السمكية لمواجهة العجز بالسوق، وزيادة المعروض من السلع الغذائية في السوق".



