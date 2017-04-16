كونتي: أتحمل مسؤولية خسارة مانشستر يونايتد

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قال الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي،إنه يتحمل مسؤولية خسارة البلوز أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي"بريميرليج".

وتعرض كونتي للهزيمة الأولى أمام البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في 3 مباريات، خاضها المدربان هذا الموسم.

وعقب المباراة، قال كونتي، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد استحقوا الفوز، لقد كانت الرغبة لديهم أكبر منا، كان لديهم المزيد من التحفيز".

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وأضاف "أعتقد أن الخطأ كان مني أنا، لم أستطع أن أحفز لاعبي فريقي بالشكل الصحيح، لم أكن قادرًا على إعطاء اللاعبين الدافع الصحيح قبل هذه المباراة".

واختتم "يجب أن يكون لدينا المزيد من الدوافع، والحماس والتحفيز من أجل الفوز باللقب".

وخسر تشيلسي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين نظيفين، ليتجمد رصيد البلوز عند 75 نقطة في الصدارة، متفوقًا على توتنهام بفارق 4 نقاط فقط.