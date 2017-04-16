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صور وفيديو.. جماهير باستيا تعتدي على لاعبي ليون

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صور وفيديو.. جماهير باستيا تعتدي على لاعبي ليون صور وفيديو.. جماهير باستيا تعتدي على لاعبي ليون

التحرير

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تحاصر المشاكل فريق ليون في الفترة الماضية، فبعد تعرض جماهيره للاعتداء من قبل جماهير نادي بشكتاش في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، واجه اللاعبون اليوم مشكلة في ملعب "آرمند سيزار".

وقبل انطلاق مباراة نادي ليون أمام مضيفه باستيا في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، حدثت مشادات كلامية بين الهولندي ممفيس ديباي وأحد الجماهير، ما دفع مناصري أصحاب الأرض إلى اقتحام الملعب والاعتداء على اللاعبين أثناء العمليات الإحمائية.

واعتدت الجماهير على لاعبي ليون وعلى ديباي الذي وصل إلى الفريق الفرنسي في الانتقالات الشتوية الماضية، إضافة  للحارس ماثيو غروغيلين الذي تعرض للركل من قبل أحد المشجعين، وحاول اللاعبون الدفاع عن أنفسهم بعد ذلك.

واتجه لاعبو نادي ليون بعدها إلى غرف الملابس ورفضوا خوض المباراة قبل أن يتدخل أكثر من طرف لحلّ المشكلة، ليعود اللاعبون لمتابعة الإحماء قبل أن يطلق الحكم شارة البداية بعد تأخر دام أكثر من 50 دقيقة.

وبعد نهاية الشوط الثاني تكرر الأمر عينه وتحديداً مع حارس مرمى ليون، ليعود مناصرو باستيا إلى أرض الملعب، هذا الأمر دفع القيّمين على اللقاء وتحديداً الحكم إلى إيقاف المباراة، خاصة أن لاعبي ليون رفضوا العودة إلى الميدان بعد هاتين  الحادثتين.

جماهير باستيا تعتدي على لاعبي ليون (3)جماهير باستيا تعتدي على لاعبي ليون (1)

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التحرير

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