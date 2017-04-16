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أردوغان: الشعب التركي اتخذ قرارًا تاريخيًا بالموافقة على الاستفتاء

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أردوغان: الشعب التركي اتخذ قرارًا تاريخيًا بالموافقة على الاستفتاء أردوغان: الشعب التركي اتخذ قرارًا تاريخيًا بالموافقة على الاستفتاء

مصراوي Masrawy

رجب طيب أردوغان

كتب - علاء المطيري:

وقال أردوغان هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعديل الدستور بواسطة الشعب، مشيرًا إلى أن استفتاء تركيا الحالي هو رقم 8، مشيرًا إلى أن هذا الاستفتاء سيحقق الكثير لأن الشعب التركي اختار تغيير الغد.

وأضاف أردوغان، في كلمته التي ألقاها في إسطنبول عقب نتائج غير رسمية تشير إلى تصويت الناخبين بـ"نعم": "الشعب التركي اتخذ قرارًا تاريخيًا".

وأظهرت نتائج فرز 99.2 % من صناديق الاقتراع في تركيا تقدم نسبة التصويت بنعم، حيث وصلت النسبة إلى 51.3 % مقابل 48.3 % للمصوتين بـ"لا"، وفقًا لآخر تحديث نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية.

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