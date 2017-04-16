أردوغان: نجاح الاستفتاء أهم إصلاح في المرحلة الحالية

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي أثبت لمرة أخرى إرادته الحرة بأنه صوت بـ"نعم" وأبدى رأيه بحرية حول التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن 25 مليون تركي صوتوا لصالح التعديلات.

جاء ذلك في خطاب له، مساء اليوم الأحد، في إسطنبول، نقلته قناة "سكاي نيوز".

وتابع: "تركيا أنهت اليوم نقاشًا طويلاً دام لمدة قرنين حول نظام الحكم في تركيا، وهو خلاصة نقاشات مطولة"، مشيرًا إلى أن تغيير شكل النظام الحاكم هو أهم إصلاح في المرحلة الحالية.

وأضاف: "هناك العديد من التغييرات الجذرية التي كانت نتيجة العمل من أجل إنجاحه".

وأوضح أردوغان أن الأصوات في جنوب تركيا وشرقها وجنوبها الشرقي كانت مختلفة، لأن جنوب شرق الأناضول شهدت زيادة بنسبة 10 % في التصويت، بصورة تشير إلى دعم الوحدة في هذا البلد.