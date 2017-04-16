أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أردوغان: نجاح الاستفتاء أهم إصلاح في المرحلة الحالية

Google+ Print
أردوغان: نجاح الاستفتاء أهم إصلاح في المرحلة الحالية أردوغان: نجاح الاستفتاء أهم إصلاح في المرحلة الحالية

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي أثبت لمرة أخرى إرادته الحرة بأنه صوت بـ"نعم" وأبدى رأيه بحرية حول التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن 25 مليون تركي صوتوا لصالح التعديلات.

جاء ذلك في خطاب له، مساء اليوم الأحد، في إسطنبول، نقلته قناة "سكاي نيوز".

وتابع: "تركيا أنهت اليوم نقاشًا طويلاً دام لمدة قرنين حول نظام الحكم في تركيا، وهو خلاصة نقاشات مطولة"، مشيرًا إلى أن تغيير شكل النظام الحاكم هو أهم إصلاح في المرحلة الحالية.

وأضاف: "هناك العديد من التغييرات الجذرية التي كانت نتيجة العمل من أجل إنجاحه".

وأوضح أردوغان أن الأصوات في جنوب تركيا وشرقها وجنوبها الشرقي كانت مختلفة، لأن جنوب شرق الأناضول شهدت زيادة بنسبة 10 % في التصويت، بصورة تشير إلى دعم الوحدة في هذا البلد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أول ضبطية أسماك "غير صالحة" يوم شم النسيم بالمنيا: إعدام 300 كيلو "رنجة"

أول ضبطية أسماك "غير صالحة" يوم شم النسيم بالمنيا: إعدام 300 كيلو "رنجة"

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين