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يلديريم: تركيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها الديمقراطي

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يلديريم: تركيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها الديمقراطي يلديريم: تركيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها الديمقراطي

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم

كتب - علاء المطيري:

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، في خطابًا وجهه للشعب التركي، مساء اليوم الأحد، إن تركيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها الديمقراطي، وذلك عقب التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتحويل نظام الحكم إلى نظام حكم رئاسي تنفيذي، وفقًا لقناة "فوكس نيوز".

وقال يلديريم إن الحركة الوطنية عملت على الإعداد للتعديلات الدستورية، متقدمًا بالشكر للناخبين الأتراك بعد التصويت بنعم على التعديلات الدستورية.

وأظهرت نتائج الاستفتاء التي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد تظهر أن نسب المعارضة لإقرار التعديلات الدستورية قريبة من نسبة الموافقين.

وأظهرت نتائج فرز 98.5 % من صناديق الاقتراع في تركيا تقدم نسبة التصويت بنعم، حيث وصلت النسبة إلى 52.6 % مقابل 47.3 % للمصوتين بـ"لا"، وفقًا لآخر تحديث نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية.

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