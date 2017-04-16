«هيونداي» تصدر أول مفهوم دفع رباعي لعلامتها «جينسيس»

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كشفت شركة "هيونداي" الكورية العملاقة عن مفهوم اختباري جديد للسيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” بالدفع الرباعي، التابعة لعلامتها الفاخرة "جينيسيس".

وبحسب مجلة "كار آند درايفر"، فإن هيونداي طرحت النموذج الاختباري من السيارة بتقنية خلايا الوقود البديلة للنمط التقليدي المتبع في استخدام المحروقات.

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وعرضت هيونداي سيارتها الرياضية الفاخرة باسم "GV80”، حيث يقدم النموذج صورة مستقبلية لخطط هيونداي لعلامة الفخامة والرفاهية التي تقدمها بالأسواق العالمية "جينسيس".



يأتي هذا الإصدار ليكون أول محاولات هيونداي لإنتاج سيارة فاخرة "SUV” ضمن علامتها "جينسيس"، والتي كانت قد كشفت عنها لأول مرة في 2015.