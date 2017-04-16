مرتضى: «أقسم بالله أبو ريدة بلغني إن مباراة المقاصة الثلاثاء»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن اتحاد الكرة قام بعمل فيلم هزلي، بإظهار ناديه أنه منسحب من مباراة مصر المقاصة، لأنه يعلم منذ أمس السبت، أن الفريق الأبيض لن يخوض المباراة اليوم الأحد.

وتابع «مرتضى»، خلال تصريحاته لقناة «المحور»: «الراجل في اتحاد الكرة يعاقب الزمالك»، مضيفا: «أقسم بالله 3 مرات، إن هاني أبو ريدة رئيس مجلس الجبلاية، وثروت سويلم، المدير التنفيذي أبلغاني رسميًا بإقامة المباراة يوم الثلاثاء، وليس الأحد».

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وأعلن الحكم الدولي محمد فاروق، إلغاء المباراة لعدم حضور فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

واختتم منصور: «الزمالك سيذهب إلى ملعب بتروسبورت بعد غد الثلاثاء، لإثبات حضوره لمباراة المقاصة».