بالفيديو.. عبد الحليم علي يبكي على الهواء بعد انسحاب الزمالك

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بكى عبد الحليم علي، لاعب نادي الزمالك السابق، على الهواء، بسبب انسحاب الفريق الأبيض من مواجهة مصر المقاصة اليوم الأحد.

وقال «العندليب» خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة dmc sports، بغض النظر عن ترتيب نادي الزمالك في الدوري أو أى بطولة، فالجماهير تعشق هذا الكيان ولا يفرق معها موقف الفريق.

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وأعلن الحكم الدولي محمد فاروق، إلغاء المباراة لعدم حضور فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة التي كان من المقرر اقامتها مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

