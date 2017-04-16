بالفيديو| قائد المقاصة عن انسحاب الزمالك: «ما بيحصلش في أى مكان»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق هاني سعيد، قائد مصر المقاصة، على عدم حضور الزمالك لمواجهة فريقه، ضاحكًا «مش عارف أقول إيه، هى مش حاجة غريبة على الكورة المصرية، دي حاجة غريبة في الدنيا كلها، اللي بيحصل عندنا ما بيحصلش في أى مكان، العالم كله بيلعب دوريات وعارف الماتشات إمتى إلا إحنا».

وتابع «سعيد»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أنه لا يجد ما يقوله تعليقًا على الواقعة، قائلًا «اللي بيحصل كتير وحاجة تزعل، أنا مش مبسوط بالـ3 نقاط وأنا مالعبتش، مش عارف إيه آخرتها».

شاهد أيضا



وأعلن محمد فاروق، إلغاء المباراة لعدم حضور فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة التي كان من المقرر اقامتها مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

