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بالفيديو| قائد المقاصة عن انسحاب الزمالك: «ما بيحصلش في أى مكان»

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بالفيديو| قائد المقاصة عن انسحاب الزمالك: «ما بيحصلش في أى مكان» بالفيديو| قائد المقاصة عن انسحاب الزمالك: «ما بيحصلش في أى مكان»

التحرير

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علق هاني سعيد، قائد  المقاصة، على عدم حضور الزمالك لمواجهة فريقه، ضاحكًا «مش عارف أقول إيه، هى مش حاجة غريبة على الكورة المصرية، دي حاجة غريبة في الدنيا كلها، اللي بيحصل عندنا ما بيحصلش في أى مكان، العالم كله بيلعب دوريات وعارف الماتشات إمتى إلا إحنا».

وتابع «سعيد»، خلال تصريحاته لقناة sports، أنه لا يجد ما يقوله تعليقًا على الواقعة، قائلًا «اللي بيحصل كتير وحاجة تزعل، أنا مش مبسوط بالـ3 نقاط وأنا مالعبتش، مش عارف إيه آخرتها».

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وأعلن محمد فاروق، إلغاء المباراة لعدم حضور فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة التي كان من المقرر اقامتها مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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