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وزير الرياضة يرفض التدخل في أزمة الزمالك والمقاصة

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وزير الرياضة يرفض التدخل في أزمة الزمالك والمقاصة وزير الرياضة يرفض التدخل في أزمة الزمالك والمقاصة

التحرير

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رفض المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، التدخل في الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية بين رئيس نادي الزمالك واتحاد الكرة، وما ترتب عليه انسحاب الأبيض من مواجهة المقاصة اليوم الأحد، خوفا من اتهام الوزارة بالتدخل الحكومي في شؤون النشاط الكروي بمصر.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية :"كرة القدم لها لجنة مسابقات تتولى إدارتها بالإضافة إلى تحديد مواعيد وجدول مبارياتها في المسابقات المختلفة مثلما يحدث في باقي الاتحادات كالسباحة واليد والطائرة والسلة، وأتمنى عودة التكاتف من جديد للمنظومة الرياضية، لأن كرة القدم الهدف منها المتعة وإسعاد الجماهير".

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وانسحب الزمالك من مواجهة المقاصة اليوم، حيث رفض مجلس إدارة النادي خوض اللقاء وتمسك بتأجيله إلا أن اتحاد الكرة تمسك بإقامته في الموعد المحدد له مسبقًا، وبالفعل ذهب حكم المباراة وفريق المقاصة إلى ملعب بتروسبورت وانتظر الجميع حضور الزمالك إلا أنه لم يحضر وتم احتساب اللقاء لصالح الفريق الفيومي بنتيجة 2/0.

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التحرير

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