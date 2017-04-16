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فيديو| رئيس المقاصة يٌكذب مرتضى: لم نتفق على عدم الذهاب لـ«بتروسبورت»

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فيديو| رئيس المقاصة يٌكذب مرتضى: لم نتفق على عدم الذهاب لـ«بتروسبورت» فيديو| رئيس المقاصة يٌكذب مرتضى: لم نتفق على عدم الذهاب لـ«بتروسبورت»

التحرير

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نفى محمد عبد السلام، رئيس نادي  المقاصة، اتفاقه مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على عدم الحضور للمباراة، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد.

وقال «عبد السلام»، في تصريحات لقناة النيل للرياضة، أنه تم الاتفاق مع مرتضى بالفعل، لكن على تأجيل اللقاء بطلب رسمي من اتحاد الكرة، موضحًا أنه لم يتفق على عدم الذهاب لملعب بتروسبورت، في حالة أن قرر الجبلاية إقامة المباراة.

وأضاف رئيس النادي الفيومي، أن فريقه التزم بقرار اتحاد الكرة بإقامة المباراة في موعدها اليوم، لأنه المكلف بإدارة المنظومة الكروية في مصر.

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وتابع، أنه أجرى اتصالا مع أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس القلعة البيضاء، وتم إبلاغه بأن الفريق سيذهب لملعب المباراة في موعدها المحدد، وأكد له أنه من حق المقاصة اتخاذ أى قرار، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا لمجلس إدارة الزمالك لحسم موقف الفريق من خوض المباراة.

وأعلن محمد فاروق، إلغاء المباراة لعدم حضور فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة  التي كان من المقرر اقامتها مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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