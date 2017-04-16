بالفيديو.. حسن شحاتة عن انسحاب الزمالك: «سقطة لا أصدقها»

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علق حسن شحاتة، المدير الفني لفريق بتروجيت، على انسحاب نادي الزمالك من مواجهة مصر المقاصة اليوم الأحد، مؤكدًا أنه لا يصدق ما حدث.

وتابع «المعلم»، خلال تواجده بالاستوديو التحليل لقناة dmc sports، أن الانسحاب قد يحدث من فريق صغير يعاني من صراع في منطقة الهبوط، لكن أن يحدث من نادٍ كبير بحجم نادي الزمالك فهذا أمر لا يصدق، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر حضور الفريق الأبيض لآخر لحظة، لأن انسحابه يعتبر سقطة كبيرة للنادي وجماهيره.

وأعلن الحكم الدولي محمد فاروق، إلغاء المباراة لعدم حضور فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة التي كان من المقرر اقامتها مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

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