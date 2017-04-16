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صور| فقيرات يبحثن عن طعام شم النسيم: «بنطلبه صدقة عشان مش قادرين على تمنه»

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التحرير

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في الوقت الذي يشكو خلاله محدودي الدخل من غلاء الأسماك بالتزامن مع أعياد شم النسيم، تعيش بعض الأسر حالة أسوأ من أحوال المواطن العادي، إذ تدنى بهم الحال لدرجة وصلت لاضطرار بعضهم لطلب الصدقة بلقمة عيش يطعمون بها أنفسهم وذويهم.

وفي سوق محطة ، وسط الإسكنندرية، وقفت 4 سيدات فقيرات، أمام أحد محال بيع الفسيخ والرنجة بالمنطقة، يراقبن حركة البيع على استحياء أملًا في الحصول على كمية قليلة لإسعاد أطفالهن إلا أن قلة ذات اليد منعتهن من التقدم لطلب كمية خوفًا من الإحراج.

قالت إحداهن وتدعى "سميرة س": "أنا مش بشحت لكن ساعات بيكون عيالي نفسهم في حاجات كتير ومش بقدر اشتريهالهم، لكن في المواسم مبقدرش أحرمهم من حاجة بسيطة نفسهم فيها حتى لو هقف في طابور ويفتكروا إني بشحت كله يهون علشان عيونهم".

وعلى مقربة منها، وقفت السيدة نعمات، 64 عاما، التي لا يختلف حالها كثيرًا، إذ قالت لـ"التحرير": "أنا عايشة لوحدي في أوضة ومحدش بيسأل عليا، ولادي على باب الله وسافروا من زمان يدوروا على لقمة عيشهم، وأنا علشان سني ميسمحش بشغل بستنى ولاد الحلال يبعتولي اللي فيه النصيب في المواسم، وجيت هنا النهاردة علشان صحاب المحل يديوني اللي فيه النصيب".

نجيبة، 65 عامًا، قررت أيضًا النزول للشارع بحثًا عن الطعام، الذي يغيب عن منزلها المتواضع لأيام نظرًا لاضطرارها العيش بمفردها منذ أن أصبحت أرملة ولم يرزقها الله بأطفال.

وبجوار السيدتين، كانت تقف محسنة، البالغة من العمر 39 عاما، معها طفليها، الذين حضرا معها للوقوف في طابور الغلابة، إذ لم تستطع تركهما وحدهما في غرفتها المتواضعة، محل سكنهم، مشيرة إلى أن زوجها متوفي منذ سنوات وترك لها 6 أطفال ورغم محاولتها العمل للإنفاق عليهم إلا أن المال لا يكفي للإنفاق على هذا العدد.

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وبسؤالها عن ما إذا كان لها معاش تضامن اجتماعي أو تكافل، أوضحت أنها حاولت أكثر من مرة التقدم بطلب لمنحها معاش إلا أن الروتين والإجراءات وأسلوب موظفين التأمينات يمنعها دائمًا من الوصول لأي نتيجة، مشيرة إلى أنها وصلت لمرحلة من اللامبالاة سواء من طلب المعاش أو من رؤيتها لنظرة الناس لها عند طلب الطعام من أصحاب المحال.

يذكر أن أسواق الأسماك بالإسكندرية تشهد حالة من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ألقت بظلالها على حركة البيع بمحال الفسيخ والرنجة خلال موسم شم النسيم، والتي ارتفعت بنحو 60 جنيهًا للكيلو ليصل سعر كيلو الفسيخ إلى 160 جنيها والرنجة إلى 100 جنيه.

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التحرير

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