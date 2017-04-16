«أراضي الدولة»: إجراءات عاجلة لإنهاء 10 آلاف طلب تقنين

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قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن لجنة استرداد أراضى الدولة التى يترأسها ستبدأ هذا الأسبوع إجراءات عاجلة وسريعة لإنهاء طلبات التقنين التى تلقتها على مدى الشهور الماضية، التى تجاوزت العشرة آلاف طلب تزيد مساحات الأراضى المسجلة بها على مليونى فدان.

وأضاف محلب، أن اللجنة استغرقت وقتا فى مواجهة العقبات والمعوقات التى صنعتها مافيا الفساد فى ملف الأراضى على مدى العقود الماضية، كما كانت اللجنة حريصة على أن تعمل بنظام يضمن أن لا يتحول تقنين الأراضى إلى باب خلفى للتلاعب أو الاستيلاء على أراضى الدولة دون وجه حق، ولهذا كان لا بد من أن تعمل عدة لجان فى وقت واحد، منها لجان لحصر أراضى الدولة المتعدى عليها، ولجان أخرى لفض تنازع الولايات وحسم تبعية الأراضى لجهات الدولة المختلفة، بجانب اللجان القانونية التى عملت على مراجعة كل القوانين التى تحكم أراضى الدولة والتعامل عليها وسد كل الثغرات التى يمكن أن ينفذ منها الفساد، وفى الوقت نفسه كانت لجان تلقى الطلبات تعمل كل يوم لاستقبال طلبات التقنين من المواطنين.

وأضاف مساعد الرئيس أنه يقدر رغبة البعض فى تسريع وتيرة التقنين وتحصيل حق الدولة، لكن كان الأهم عند اللجنة أن يتم التقنين بضوابط ومعايير واضحة وبعد مراجعة كاملة لكل التفاصيل حتى لا نقع فى نفس الأخطاء السابقة، ونتيجة التأنى فى خطوات التقنين والتصالح نجحنا فى الحفاظ على حق الدولة كاملا دون تنازل تحت ضغط الاستعجال.

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وأشار إلى أنه فى بعض الحالات كان من الممكن أن يتسبب الاستعجال فى إهدار مليارات على الدولة، لكن يقظة اللجنة وعدم استجابتها لأى محاولات استفزاز كان سببا فى أن ترتفع حصيلة حالة واحدة من عشرات الملايين إلى ما يزيد عن مليارى جنيه، وفى حالة أخرى تسبب عدم التسرع فى اكتشاف مساحات جديدة من أراضى الدولة لم تكن فى الحسبان، فمساحات أراضى طرح النهر المسجلة فى أسوان مثلا كانت لا تتعدى 223 فدانًا زراعيًا و306 آلاف متر مبانٍ ومرافق، لكن إصرار اللجنة على عدم الاعتراف بأىى حصر سابق وأن تتم المراجعة الدقيقة من خلال هيئة الإصلاح الزراعى اكتشفنا أن مساحة طرح النهر فى هذه المحافظة تزيد عن 1900 فدان زراعى ومليونى متر مربع مبانى، أى أن المساحات تضاعفت نحو سبعة أمثال وهذا مؤشر على الوضع فى كل المحافظات الأخرى.

وأوضح محلب، أن الأخطر فى مدينة المنيا وحدها وبعد تكليف اللجنة لهيئة الإصلاح بالمراجعة الدقيقة لأراضى طرح النهر كانت المفاجأة أن مساحة هذه الأراضى فى منطقة واحدة ببندر المنيا تتعدى 425 ألف متر تتجاوز المبالغ المستحقة عنها كحق انتفاع 163 مليون جنيه، أى أكبر من الحصيلة التى جمعتها الهيئة عن أراضى طرح النهر طوال العامين الماضيين بالكامل.

وطالب محلب الجميع بالالتزام بالقانون وعدم الانسياق وراء ما يروّجه بعض أصحاب المصالح، فالقضية أكبر من مجرد تحصيل أموال.. القضية ثروة مصر من الأراضى وكيف نضمن الاستثمار الأمثل لها، وألا تقع فى أيدى مافيا التسقيع والتربح، كما أن القضية كيف نواجه الفساد وفى الوقت نفسه نحطم البيروقراطيةة الإدارية، ونحقق فلسفة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تمكين المصريين من استقرار أوضاعهم والاستثمارر لصالح البلد.