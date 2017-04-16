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«البترول»: بدء تشغيل خط «بوتاجاز» القطامية بعد الانتهاء من إصلاحه

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«البترول»: بدء تشغيل خط «بوتاجاز» القطامية بعد الانتهاء من إصلاحه «البترول»: بدء تشغيل خط «بوتاجاز» القطامية بعد الانتهاء من إصلاحه

التحرير

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كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه بدأ تشغيل خط بوتاجاز القطامية بالقاهرة الجديدة، بعد انتهاء شركة أنابيب البترول من عمليات إصلاحه، من خلال فريق إدارة الصيانة المتخصصة والمتواجدة بالمكان منذ اندلاع الحريق أمس.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن وزارة البترول والهيئة قامت بتأمين احتياجات البوتاجاز لمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة من المخزون الاستراتيجي للبوتاجاز، مشيرًا إلى أن شركة أنابيب البترول بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح وتشغيل خط بوتاجاز القطامية عقب الحصول على إذن النيابة.

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وأكد المصدر ذاته، متحفظًا على ذكر اسمه، الانتهاء من تطبيب الخط من الجهتين بطبة هيدروليكية لمنع أى تسريب لاحق، تمهيدًا لاستبدال الجزء التالف من الخط وإنهاء كل أعمال الإصلاح وفتح البلوف المغلقة وإعادة تشغيل الخط.

وأضاف أن الخط الذى تم تشغيله منذ عام 1990 يتم من خلاله نقل البوتاجاز من السويس لمراكز تعبئة البوتاجاز فى مسطرد والقطامية ويعمل بكفاءة عالية ويتم التحكم فى تشغيله من خلال غرف البلوف المنتشرة على امتداد مساره.

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التحرير

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