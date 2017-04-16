باحث كردي: استفتاء تركيا يساعد أردوغان على صنع الفوضى بمصر

التحرير

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قال إبراهيم كابان، باحث كردي، إن المحافظات الكردية صوتت بشكل ساحق بـ"لا"، وفي أسطنبول فاز الكرد واليسار التركي، لأن تقوية أردوغان تقوية للجماعات المتطرفة في البلاد العربية والإسلامية، إذ أن أردوغان يقود الإخوان المسلمين، والجماعات المتطرفة.

وأكد كابان، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن التعديلات من شأنها تغيير الحياة السياسية في تركيا، نحو حكم استبدادي وسيطرة حزب واحد، فمن ضمن ما سيقوم به أردوغان فور فوزه هو إعلان حالة الطوارئ فورًا، وتوجيه تركيا وفق منظور ضيق.

وأوضح أن تلك الآثار السيئة ستحدث خاصة بعد توحيد حزب العدالة والتنمية وحزب القومي العنصري التركي، كما أن الحزب القومي العنصري التركي لديه نفوذ داخل الأمن والجيش، ولديه ما يسمى بالدولة العميقة التي تقود العمليات التصفية بحق الناشطين والمعارضين.

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وبين كابان أن عودة الاستبداد يعني غياب الديمقراطية، وهذا يؤثر بشكل مباشر على إيجاد حلول للقضية الكردية التي كانت تنتظر تركيا أكثر ديمقراطية حتى يتم حلها وليس عودتها إلى اﻻستبداد.

وأضاف أنه من قبل كانت هناك محاسبة لما كان يقوم به أردوغان حيال دعم اﻹرهاب، أما الآن فهو محصن أكثر وﻻ يمكن محاسبته، وبذلك سيدعم المتطرفين في كل مكان، وسيكون سببًا في خلق فوضى في مصر وبعض الدول العربية، كما أن فوز أردوغان وحزبه والقوميين اﻷتراك سيكون له تأثير كبير على الوضع الكردي في سوريا وتركيا والعراق، معتقدًا أنه ستكون هناك حملات كبيرة ضد الكرد,

وذكر أن عمليات القمع التركي ضد الأكراد هذه المرة ستكون منظمة، وبذلك سيعود حزب العمال الكردستاني إلى عمليات نوعية في العمق، وتدخل تركيا في عهد جديد من الصدام والحرب الداخلية.