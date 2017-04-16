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مسؤول أمريكي: واشنطن تعمل على تقييم الخيارات العسكرية ضد كوريا الشمالية

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مسؤول أمريكي: واشنطن تعمل على تقييم الخيارات العسكرية ضد كوريا الشمالية مسؤول أمريكي: واشنطن تعمل على تقييم الخيارات العسكرية ضد كوريا الشمالية

مصراوي Masrawy

نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس

سول - (أ ش أ):

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن واشنطن تعمل على تقييم الخيارات العسكرية حيال كوريا الشمالية، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى كوريا الجنوبية التي بدأت اليوم الأحد.

ونقلت الإذاعة الكورية الجنوبية (كي بي إس) عن المسؤول قوله: "بينس سيبحث هذه الخيارات مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال فينسيت بروكز، وذلك أثناء زيارته التي تستمر لثلاثة أيام، كما سوف يلتقي بينس الرئيس الكوري بالوكالة هوانج كيو آهن، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) تشونج سي كيون".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن رسالة بينس في زيارته سوف تكون أيضًا عن التزام واشنطن الحديدي تجاه كل حلفائها في منطقة آسيا والباسيفيك، مشددًا على أن الولايات المتحدة تأخذ موضوع الدفاع عنهم على محمل الجد.

يُشار إلى أن بينس وصل اليوم الأحد إلى سول، المحطة الأولى له في جولة آسيوية سيزور خلالها أربع دول.

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