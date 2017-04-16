لشبهة التقصير الطبي.. المحامي العام بالدقهلية يأمر بالتحفظ على جثة جنين

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، المستشار إيهاب أبو عيطة، التحفظ على جثة جنين اتهم والده مستشفى الجمالية المركزي بالتقصير الذي أدى إلى وفاته، فيما أمر المحامي العام بعرض أم الطفل على الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته، وكذا طالب بتحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على أوراق علاج الأم بالمستشفى.

وكان مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية من "مصطفى أ. م" 26 سنة - عامل، مقيم بدائرة مركز صان الحجر بالشرقية، ضد مستشفى الجمالية المركزي، يتهمها بالتسبب في وفاة نجله بعد تأخر عملية ولادته لعدم وجود طبيب مختص.

واستشهد والد الطفل في بلاغه بقوة أمنية تدخلت لإحضار طبيب نساء بغرض إسعاف الأم، التي أجريت لها عملية الولادة، تبين وفاة الجنين خلالها، وهو ما حرر به المحضر رقم 2862 لسنة 2017 جنح المركز.​