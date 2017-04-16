أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

يونيسيف: أكثر من 60 طفلاً سوريا قتلوا فى تفجير قافلة النازحين بحلب

Google+ Print
يونيسيف: أكثر من 60 طفلاً سوريا قتلوا فى تفجير قافلة النازحين بحلب يونيسيف: أكثر من 60 طفلاً سوريا قتلوا فى تفجير قافلة النازحين بحلب

مصراوي Masrawy

تفجير قافلة النازحين بحلب

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من 60 طفلا قتلوا في الهجوم على قافلة الحافلات، أمس السبت، بالقرب من حلب في سوريا.

وقال المدير التنفيذي لليونيسيف أنتونى ليك - في بيان اليوم الأحد - أنه بعد 6 سنوات من الحرب والمذابح البشرية في سوريا فإن هناك رعبًا جديدًا يكسر القلب، وأن قافلة الأسر التي عرفت الكثير من المعاناة عليها الآن أن تتحمل مثل هذه الخسارة الجديدة والرهيبة.

وأضاف أن ما يجب استخلاصه من حادث، الأمس، ليس الغضب فقط، ولكن العزم على الوصول إلى جميع الأطفال الأبرياء في جميع أنحاء سوريا بالمساعدة، وكذلك الأمل بأن تعمل كل القوى بكل ما لديها على إنهاء هذه الحرب.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أول ضبطية أسماك "غير صالحة" يوم شم النسيم بالمنيا: إعدام 300 كيلو "رنجة"

أول ضبطية أسماك "غير صالحة" يوم شم النسيم بالمنيا: إعدام 300 كيلو "رنجة"

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين