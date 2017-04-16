يونيسيف: أكثر من 60 طفلاً سوريا قتلوا فى تفجير قافلة النازحين بحلب

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من 60 طفلا قتلوا في الهجوم على قافلة الحافلات، أمس السبت، بالقرب من حلب في سوريا.

وقال المدير التنفيذي لليونيسيف أنتونى ليك - في بيان اليوم الأحد - أنه بعد 6 سنوات من الحرب والمذابح البشرية في سوريا فإن هناك رعبًا جديدًا يكسر القلب، وأن قافلة الأسر التي عرفت الكثير من المعاناة عليها الآن أن تتحمل مثل هذه الخسارة الجديدة والرهيبة.

وأضاف أن ما يجب استخلاصه من حادث، الأمس، ليس الغضب فقط، ولكن العزم على الوصول إلى جميع الأطفال الأبرياء في جميع أنحاء سوريا بالمساعدة، وكذلك الأمل بأن تعمل كل القوى بكل ما لديها على إنهاء هذه الحرب.