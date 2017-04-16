رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: العاهل السعودي ربما يزور موسكو نهاية العام

رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو
موسكو - (أ ش أ):
أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد يزور روسيا بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت ماتفيينكو - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: " كما تعلمون، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملك السعودي إلى القيام بزيارة رسمية إلى روسيا ، وقال ملك السعودية إنه قبل الدعوة بامتنان".
وتابعت: "ربما ستحدث الزيارة هذا العام". وشدد كلا الجانبين على أهمية أن يتم الترتيب لهذه الزيارة بشكل جدي".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل - في وقت سابق اليوم - رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، وبحث معها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك.
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