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رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: العاهل السعودي ربما يزور موسكو نهاية العام

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رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: العاهل السعودي ربما يزور موسكو نهاية العام رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: العاهل السعودي ربما يزور موسكو نهاية العام

مصراوي Masrawy

رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد يزور روسيا بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت ماتفيينكو - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: " كما تعلمون، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملك السعودي إلى القيام بزيارة رسمية إلى روسيا ، وقال ملك إنه قبل الدعوة بامتنان".

وتابعت: "ربما ستحدث الزيارة هذا العام". وشدد كلا الجانبين على أهمية أن يتم الترتيب لهذه الزيارة بشكل جدي".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل - في وقت سابق اليوم - رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، وبحث معها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

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