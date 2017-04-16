واشنطن بوست: أردوغان انتصر في استفتاء تركيا

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الانتصار في الاستفتاء على توسيع صلاحياته وتحويل تركيا إلى نظام حكم رئاسي بدلاً من النظام البرلماني.

وذكرت الصحيفة، الأحد، إلى أن نتائج الاستفتاء التي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد تظهر أن نسب المعارضة لإقرار التعديلات الدستورية قريبة من نسبة الموافقين.

وأظهرت نتائج فرز 98.5 % من صناديق الاقتراع في تركيا تقدم نسبة التصويت بنعم، حيث وصلت النسبة إلى 52.6 % مقابل 47.3 % للمصوتين بـ"لا"، وفقًا لآخر تحديث نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية.

ولفتت واشنطن بوست إلى أن أردوغان هنأ قادة حزب العدالة والتنمية، مؤكدًا أنه إذا انتهت النتائج بتمرير الاستفتاء سيكون ذلك تحول في نظام الحكم في تركيا.

وألمحت الصحيفة أن تمرير الاستفتاء سيجعل أردوغان أكثر قادة تركيا نفوذًا منذ عهد مصطفي كمال أتاتورك.