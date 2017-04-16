جامعة القاهرة تطلق المهرجان السنوي للأسر الطلابية الثلاثاء

كتب- محمد قاسم:

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تنظيم المهرجان السنوي للأسر الطلابية بكليات الجامعة خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري،

وذكرت الجامعة في بيان صحفي، إن المهرجان سيقام بالاستاد بملاعب الجامعة، برعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وبإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت أن المهرجان ستبدأ فعالياته 11 صباح الثلاثاء 18 أبريل بحفل الافتتاح وطابور العرض للأسر الطلابية المشاركة، يليه المنافسات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية التي يشارك بها الطلاب علي مدي ثلاثة أيام.

وأوضحت الجامعة أن المهرجان سيختتم بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب الفائزين بالمسابقات المختلفة، وكذلك الأسر الطلابية الفائزة بالمراكز الأولى في المهرجان السنوي٠​