أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو- محافظ الغربية: عزاء جماعي لضحايا تفجير مارجرجس في إستاد طنطا

Google+ Print
بالفيديو- محافظ الغربية: عزاء جماعي لضحايا تفجير مارجرجس في إستاد طنطا بالفيديو- محافظ الغربية: عزاء جماعي لضحايا تفجير مارجرجس في إستاد طنطا

مصراوي Masrawy

اللواء أحمد ضيف صقر

كتبت – سحر عزام :

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنهم سيعقدون عزاءً جماعيًا، الأربعاء المقبل لضحايا كنيسة مارجرجس، في إستاد طنطا الرياضي بحضور الأنبا بولا ونواب البرلمان وأبناء الغربية مسلمين ومسيحيين.

وأضاف "صقر" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن البابا تواضروس الثاني بطريرك الإسكندرية والكرازة المرقسية زار مطرانية طنطا، صباح اليوم، والتقى أسر ضحايا كنيسة مارجرجس وقدم لهم التعازي وهدايا رمزية.

وأشار محافظ الغربية لمشاركة كل الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة البابا تواضروس الثاني في عزاء أسر ضحايا كنيسة مارجرجس، لافتًا إلى إن زيارة البابا تواضروس كان لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على أسر الضحايا.

يشار إلى أن انتحاريًا فجر نفسه أمام بوابة الكنيسة مارجرجس بطنطا، الأحد الماضي، ما أسفر عن سقوط 29 شهيدًا وأكثر من 75 مصابًا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا»

بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا»

بالفيديو.. خالد الجندى: كل اللى قال «أنا» غير «الله» راح فى داهية

بالفيديو.. خالد الجندى: كل اللى قال «أنا» غير «الله» راح فى داهية

بالفيديو| مرتضى منصور عن احتساب المباراة للمقاصة: «عند أم مشمش»

بالفيديو| مرتضى منصور عن احتساب المباراة للمقاصة: «عند أم مشمش»

بالفيديو.. عبد الحليم علي يبكي على الهواء بعد انسحاب الزمالك

بالفيديو.. عبد الحليم علي يبكي على الهواء بعد انسحاب الزمالك