بالفيديو- محافظ الغربية: عزاء جماعي لضحايا تفجير مارجرجس في إستاد طنطا

كتبت – سحر عزام :

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنهم سيعقدون عزاءً جماعيًا، الأربعاء المقبل لضحايا كنيسة مارجرجس، في إستاد طنطا الرياضي بحضور الأنبا بولا ونواب البرلمان وأبناء الغربية مسلمين ومسيحيين.

وأضاف "صقر" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن البابا تواضروس الثاني بطريرك الإسكندرية والكرازة المرقسية زار مطرانية طنطا، صباح اليوم، والتقى أسر ضحايا كنيسة مارجرجس وقدم لهم التعازي وهدايا رمزية.

وأشار محافظ الغربية لمشاركة كل الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة البابا تواضروس الثاني في عزاء أسر ضحايا كنيسة مارجرجس، لافتًا إلى إن زيارة البابا تواضروس كان لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على أسر الضحايا.

يشار إلى أن انتحاريًا فجر نفسه أمام بوابة الكنيسة مارجرجس بطنطا، الأحد الماضي، ما أسفر عن سقوط 29 شهيدًا وأكثر من 75 مصابًا.