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بالصور.. طلاب السويس يجمّلون الحدائق المفتوحة استعدادًا لـ"شم النسيم"

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مصراوي Masrawy

طلاب السويس يجمّلون الحدائق المفتوحة استعدادًا لـ شم النسيم (1)طلاب السويس يجمّلون الحدائق المفتوحة استعدادًا لـ شم النسيم (1)

طلاب السويس يجمّلون الحدائق المفتوحة استعدادًا لـ شم النسيم (2)طلاب السويس يجمّلون الحدائق المفتوحة استعدادًا لـ شم النسيم (2)

طلاب السويس يجمّلون الحدائق المفتوحة استعدادًا لـ شم النسيم (3)طلاب السويس يجمّلون الحدائق المفتوحة استعدادًا لـ شم النسيم (3)

طلاب السويس يجمّلون الحدائق المفتوحة استعدادًا لـ شم النسيم (4)طلاب السويس يجمّلون الحدائق المفتوحة استعدادًا لـ شم النسيم (4)

السويس - حسام الدين أحمد:

واصل طلاب التعليم الفني في السويس، أعمال التجميل والتطوير بالحدائق المفتوحة والمنتزهات، لاستقبال المواطنين في الاحتفال بشم النسيم، غدًا الإثنين.

وقال محمد عزب، مدير التعليم الفني، إن اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، وجه طلاب التعليم الفني للمشاركة في أعمال تجميل وتطوير المتنزهات العامة والمفتوحة.

وأجرى الطلاب أعمال صيانة وإصلاح لمقاعد ومظلات الحدائق، بمشاركة طلاب قسمي النجارة واللحام، كما رسم طلاب قسمي الزخرفة والدعاية والإعلان عدة لوحات على جدران المنشآت، مع تولي طلاب الزراعة أعمال التشجير وإصلاح الأحواض وتقليم الأشجار وتجميلها.

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