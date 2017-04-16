بالصور.. توافد الأقباط على كنيسة "مارجرجس" بطنطا لتقديم العزاء في ضحايا الإرهاب

الغربية - مروة شاهين:

توافد المئات من أقباط محافظة الغربية على كنيسة مارجرجس بطنطا "الشهداء حاليًا"، اليوم الأحد؛ لتقديم واجب العزاء بشهداء حادث التفجير الذي راح ضحيته 29 شهيدًا وأكثر من 75 مصابًا، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونات بجميع الشوارع المؤدية للكنيسة، بجانب إقامة بوابة إلكترونية للكشف عن المفرقعات أمام الكنيسة.

يشار إلى أن البابا تواضرس، زار كنيسة مارجرجس، صباح اليوم الأحد، وقدم واجب العزاء لأسر الشهداء.