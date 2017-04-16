حازم إمام عن انسحاب الزمالك: إساءة للكرة المصرية

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أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه حزين لعدم حضور فريق الزمالك لمباراة مصر المقاصة، اليوم الأحد، مؤكدًا أن هذا المشهد سيكون له مردودًا سلبيًا عن كرة القدم المصرية في وسائل الإعلام الدولية.

أضاف «إمام»، خلال لقاءه بالاستوديو التحليلي لقناة on sport، أنه لا يعلم الدافع وراء عدم حضور الفريق الأبيض، واصفًا لتصرف بالغريب.

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وأعلن محمد فاروق، إلغاء المباراة لعدم حضور فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة التي كان من المقرر إقامتها، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.