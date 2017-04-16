لاعب المقاصة يحتفل بالفوز على الزمالك بـ«سيلفي»

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نشر إسلام عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة سيلفي تجمعه بزملائه الاحتياطيين في مباراة الزمالك والمقاصة التي كان من المقرر إقامتها اليوم، في إطار مباريات الأسبوع الـ22، والتي قرر محمد فاروق حكم المباراة إلغائها بعد مرور 20 دقيقة على موعدها دون حضور الفريق الأبيض إلى أرض المباراة.

وكتب إسلام عادل تعليقا علي الصورة: "سيلفى الفوز .. كسبنا الزمالك من غير ما نلعب".

كان محمد فاروق حكم المباراة قد أكد في تصريحات سابقة أنه سينزل أرض الملعب في الموعد المحدد لبدء اللقاء، وسينتظر لمدة 20 دقيقة، مؤكدًا أنه حال عدم حضور أحد الفريقين سيتم احتساب اللقاء لصالح الفريق لآخر بعد تقديم تقريره للجنة المسابقات.

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يُشار إلى أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد عدم خوض فرقه اللقاء، وطالب بأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل.