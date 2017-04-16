أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

لاعب المقاصة يحتفل بالفوز على الزمالك بـ«سيلفي»

Google+ Print
لاعب المقاصة يحتفل بالفوز على الزمالك بـ«سيلفي» لاعب المقاصة يحتفل بالفوز على الزمالك بـ«سيلفي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشر إسلام عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة سيلفي تجمعه بزملائه الاحتياطيين في مباراة الزمالك والمقاصة التي كان من المقرر إقامتها اليوم، في إطار مباريات الأسبوع الـ22، والتي قرر محمد فاروق حكم المباراة إلغائها بعد مرور 20 دقيقة على موعدها دون حضور الفريق الأبيض إلى أرض المباراة.

وكتب إسلام عادل تعليقا علي الصورة: "سيلفى الفوز .. كسبنا الزمالك من غير ما نلعب".

كان محمد فاروق حكم المباراة قد أكد في تصريحات سابقة أنه سينزل أرض الملعب في الموعد المحدد لبدء اللقاء، وسينتظر لمدة 20 دقيقة، مؤكدًا أنه حال عدم حضور أحد الفريقين سيتم احتساب اللقاء لصالح الفريق لآخر بعد تقديم تقريره للجنة المسابقات.

شاهد أيضا

يُشار إلى أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد عدم خوض فرقه اللقاء، وطالب بأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل.

سيلفي لاعب المقاصة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17-4-2017 في مصر

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 16 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 16 أبريل 2017