مرتضى: «أبو ريدة وسويلم أبلغاني برفض الأمن.. عاوز راجل يرد عليا»

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قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات لقناة النيل للرياضة، إن مباراة فريقه أمام مصر المقاصة كان مقررا لها أن تقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 من الشهر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف.

وأكد منصور، أن اتحاد الكرة لم يستطلع رأي الزمالك على إقامة المباراة اليوم الموافق 16 من الشهر الجاري، قائلا: "أتحدى راجل يطلع من اتحاد الكرة يرد عليا.. أنا عاوز راجل يرد عليا كلهم في اتحاد الكرة قفلوا تليفوناتهم ومابيردوش... عاوز حد يطلع يرد عليا ويقولي الجواب اللي معاك مزور.. الجدول جايلي من الاتحاد إن الماتش يوم السبت".

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وأوضح رئيس الزمالك، أنه اتصل بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية؛ لاأستفسار عن سبب تأجيل المباراة، وأكدا أن الأمن هو من طلب تأجيل المباراة، حسب تعبيره.