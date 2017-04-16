فيديو| أول تصريح لمحمد فاروق بعد إلغائه مباراة الزمالك والمقاصة

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قال الحكم الدولي محمد فاروق، أنه انتظر حضور فريق الزمالك لمواجهة مصر المقاصة، لمدة 20 دقيقة طبقًا للائحة، مشيرًا إلى أنه تأكد من عدم وصول الفريق الأبيض إلى أرض الملعب وأعلن الغاء اللقاء.

وأضاف «فاروق»، خلال تصريحاته لقناة on sport، أنه سيقوم بارسال تقرير المباراة لاتحاد الكرة، وهو المكلف يالقرار اللازم حول الواقعة، مؤكدا أنه "حزين لعدم حضور الزمالك ومواجهة المقاصة".

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وأعلن فاروق، إلغاء المباراة لعدم حضور فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة التي كان من المقرر اقامتها مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.