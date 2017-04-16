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رسميا.. إلغاء مباراة الزمالك ومصر المقاصة

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رسميا.. إلغاء مباراة الزمالك ومصر المقاصة رسميا.. إلغاء مباراة الزمالك ومصر المقاصة

التحرير

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قرر محمد فاروق حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، إلغاء المباراة، التي كان من المقرر إقامتها اليوم، في إطار مباريات الأسبوع الـ22 بعد مرور 20 دقيقة على موعدها دون حضور الفريق الأبيض إلى أرض المباراة.

كان محمد فاروق حكم المباراة قد أكد في تصريحات سابقة أنه سينزل أرض الملعب في الموعد المحدد لبدء اللقاء، وسينتظر لمدة 20 دقيقة، مؤكدا أنه حال عدم حضور أحد الفريقين سيتم احتساب اللقاء لصالح الفريق لآخر بعد تقديم تقريره للجنة المسابقات.

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يُشار إلى أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد عدم خوض فرقه اللقاء، وطالب بأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل.

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التحرير

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