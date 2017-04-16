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بالفيديو.. أيمن يونس: «انسحاب الزمالك.. مهزلة أمام العالم»

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بالفيديو.. أيمن يونس: «انسحاب الزمالك.. مهزلة أمام العالم» بالفيديو.. أيمن يونس: «انسحاب الزمالك.. مهزلة أمام العالم»

التحرير

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قال أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، ومحلل قنوات "أون سبورت"، إن ما فعله الزمالك شيء محزن ويعتبر "مهزلة أمام العالم".

وأضاف يونس، خلال استوديو تحليلي، لمباراة الزمالك والمقاصة، التي قرر الزمالك عدم خوضها: "لو كان الزمالك تلقى جواب اتحاد الكرة أمس، يبلغ بموعد المباراة غدًا فهذا الجواب غير مقبول".

كان الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قرر عدم الذهاب إلى ملعب المباراة، بسبب رفض مسئولي القلعة البيضاء خوض المباراة، اليوم الأحد، مطالبين بتأجيلها إلى الثلاثاء المقبل.  

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كما تواجد لاعبو الزمالك اليوم، بمقر النادي، لحضور المران الجماعي، بمقر النادي. 

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التحرير

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