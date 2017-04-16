أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| حماية المستهلك عن أسعار السمك: «بيقلدوا بتوع اللحمة والفراخ»

Google+ Print
فيديو| حماية المستهلك عن أسعار السمك: «بيقلدوا بتوع اللحمة والفراخ» فيديو| حماية المستهلك عن أسعار السمك: «بيقلدوا بتوع اللحمة والفراخ»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن الأسماك شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، مضيفة: "بتوع السمك علو الأسعار، وقالوا إشمعنا بتوع الفراخ واللحمة".

ذكرت الديب، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج "ستوديو الأخبار"، المذاع على فضائية "ten": "لازم المواطن يحمي نفسه بنفسه، وبلاش نشتري من محلات مجهولة المصدر، ولا نشتري أسماك لها رائحة كريهة، وأن تكون السمكة متماسكة إلى حد كبير".

شاهد أيضا

وتابعت: "الأسماك مجهولة المصدر التي يشتريها المواطن من الشارع فيها ضرر كبير، وعليه أن يبتعد عنها بقدر الإمكان"، مؤكدة أن تكلفة علاج الميكروب الذي يصاب به المريض من الأسماك الفاسدة باهظة، وأصبح غير متوفر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص»

فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص»

فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟

فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟

فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى

فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى