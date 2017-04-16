فيديو| حماية المستهلك عن أسعار السمك: «بيقلدوا بتوع اللحمة والفراخ»

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قالت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن أسعار الأسماك شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، مضيفة: "بتوع السمك علو الأسعار، وقالوا إشمعنا بتوع الفراخ واللحمة".

ذكرت الديب، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج "ستوديو الأخبار"، المذاع على فضائية "ten": "لازم المواطن يحمي نفسه بنفسه، وبلاش نشتري من محلات مجهولة المصدر، ولا نشتري أسماك لها رائحة كريهة، وأن تكون السمكة متماسكة إلى حد كبير".

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وتابعت: "الأسماك مجهولة المصدر التي يشتريها المواطن من الشارع فيها ضرر كبير، وعليه أن يبتعد عنها بقدر الإمكان"، مؤكدة أن تكلفة علاج الميكروب الذي يصاب به المريض من الأسماك الفاسدة باهظة، وأصبح غير متوفر.