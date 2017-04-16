مدير حديقة الحيوان: نسعى لشراء أفيال جديدة.. وتيك أواي على الطريقة الإفريقية

التحرير

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استعدت حديقة الحيوان بالجيزة لعيد شم النسيم غدا الاثنين بعدد من الإجراءات، وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان فى تصريحات خاصة، لـ«التحرير»، إنه يتوقع حضورًا مكثفًا من جانب زائري الحديقة فى عيد شم النسيم غدا، لافتا إلى أن هناك عددًا من الاستعدادات أهمها تجهيز عربات المطافئ والإسعاف، فضلا عن التسيق الأمني مع مديرية أمن الجيزة وانتشار قوات الأمن ومباحث الآداب لمنع التحرش والمعاكسات والمشاجرات، كما تم الاتفاق مع شركة أمن خاصة، لها اسم كبير فى مجال الأمن، إضافة إلى الأمن الإداري للحديقة.

- تيك أواى على طراز جنوب إفريقيا

وأضاف رجائي أن هذا العام سيكون مختلفًا فى عيد شم النسيم عن كل عيد، خاصة بعد إصلاح الأعطال وإزالة الروائح الكريهة بالمصارف، وإصلاح المحرقة، إذ تبدو الحديقة أنظف وأبهى هذا العام، كما تم توفير استراحات خشبية لراحة الزائرين، بدلا من الجلوس على الأرض، وزيادة المساحات الخضراء، كما تم تصميم محال التيك أواى على الطراز والتصميم الموجود بحدائق جنوب إفريقيا، كما تم إعداد العربات التصادمية وأماكن التصوير أفضل إعداد.

وكشف رجائي عن أن إدارة الحديقة تسعى إلى شراء أفيال جديدة، لأن الحديقة لا يوجد بها سوى فيلة واحدة فقط، وهذا خطر للغاية، منوها بأن انتقال الفيلة من بلادها إلى مصر تحكمها معايير واتفاقيات دولية، ولها شروط للإقامة، ولذلك فنحن نعد لها المكان المناسب، إذ يجب أن يحتوي بيته على حمام من الرمال وبحيرة كبيرة، كما أن هناك اتجاهًا لمنع الفيلة من الأسر.

- بيئة مناسبة للتزاوج

ولفت إلى أن سمعة حديقة الحيوان أصبحت أفضل الآن، وأن هناك اتفاقيات دولية تحكم متابعة صحة الحيوانات بالحديقة، مشيرًا إلى أن عدد الحيوانات زاد بنسبة 40%، وهناك خطة إكثار تم تنفيذها بنجاح لزيادة أعداد حيوانات الحديقة، وهو ما يعني أننا وفرنا البيئة المناسبة لتزاوج الحيوانات، كما أنه تم تنفيذ خطة لوقاية وتحصين الحيوانات، مشيرًا إلى أن ما يتردد أن حيوانات الحديقة تموت حملات مغرضة، وأنه لا توجد أوبئة داخل الحديقة.

ونصح رجائي زائري الحديقة بزيارة المتحف الحيوانات المحنطة، الذى افتتح عام 2015 بعد إغلاق دام 18 عاما، ويعد هذا المتحف أكبر متاحف الشرق الأوسط، ويتضمن محنطات فرعونية، كما يزور المتحف العديد من الباحثين بكليات الطب البيطري والعلوم وكليات الآثار.

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- الدب الروسي يظهر للمرة الأولى فى شم النسيم

وأضاف أنه تم إعداد دورات مياه فاخرة وفندقية لذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن عيد شم النسيم هذا العام يشهد للمرة الأولى وجود الدب الروسي، الذى يطلق عليه حسونة وفارس، كما أن الجمهور سيستمتع برؤية الأسد الأبيض، الذى يطلق عليه حسين فهمي، فضلا عن الدب الأمريكي سميحة وسلوى وهاني .

وحسب وحيد محمد الحارس الخاص بالدببة فإن هناك 4 دب أمريكي و2 دب روسي يتناولوا العديد من الوجبات مثل الأرز باللبن والبلح والجزر والسمك.

وقال الدكتور أسامة محمود، مدير بيت الزواحف بحديقة الحيوانات بالجيزة فى تصريحات لـ«التحرير»، أن الزواحف داخل الحديقة تتناول اللحوم والأسماك والفئران، ومنها ما يتناول الخنزير الغيني وتتناول الحيات الفئران الصغيرة.

- القرد نادر يستعد للزواج

ويقول نزيه حسين إدريس المسئول عن النسانيس، إن هناك ولادات جديدة من النسانيس، حيث ولدت حديثا ولادات جديدة منها النسناسة "جنا" والقرد وائل وشوشو، منوهًا بأن النسناس يظل فى فترة رضاعة تصل إلى 6 أشهر، وتتغذى الأم خلال تلك الفترة على البيض المسلوق حتى تكون قادرة على الرضاعة، مشيرا إلى أن القرد الشهير نادر الذى ولد العام الماضى يعيش فى قفص لوحده نظرا لصغر سنه حتى لا يتضرر ويصاب من زملائه، وأنه سيتم تزويجه خلال الثلاث سنوات المقبلة حتى لا يعيش وحيدًا.