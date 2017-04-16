أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| البابا تواضروس من «المرقسية»: مصر لن تسقط أمام الإرهاب

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، أسر شهداء ومصابي تفجير الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية، بمقر الكنيسة، وذلك خلال زيارة مفاجئة للإسكندرية، بعد أسبوع من ترأسه قداس أحد الشعانين.

ألقى البابا تواضروس عظة على الحاضرين وقدم لأسر المصابين التهنئة بمناسبة عيد القيامة وطالبهم بالتثبت، مؤكدًا أن حق الشهداء والضحايا لن يذهب هباءً.

وأكد البابا أن لن تسقط أمام الارهاب، ولن تعود للخلف، والجميع عازم على تخطى تلك الازمة، موضحًا ان القلب يحزن من أجل الضحايا ولكن تعازينا أن روحهم صعدت للسماء.

كان البابا تواضروس بدأ زيارته بمديرية أمن الإسكندرية، لتوجيه التحية لرجال الشرطة لدورهم في تأمين الكنائس والتضحية بأرواحهم فداءً لأمن مصر والمصريين.

رافق البابا تواضروس، الأنبا بافلي، الأسقف العام، الأنبا ايلاريون، أسقف كنائس قطاع غرب الإسكندرية، القمص رويس مرقس، وكيل البطريركية المتحدث باسم الكنيسة في الإسكندرية، القس إبرام ايميل، راعي الكاتدرائية، اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي.

شاهد أيضا

كما توجه البابا تواضروس إلى مقر مستشفى الشرطة بالنزهة للاطمئنان على حالة المصابين من رجال الشرطة.

وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة بمحيط الكاتدرائية، ورفضت دخول الصحفيين و الإعلاميين إلى مقر الكنيسة لدواع أمنية، بعد رفض الكنيسة دخول أي إعلامي.

يذكر أن البابا قرر إلغاء الاحتفالات بعيد القيامة هذا العام لعدم تداخل مشاعر التهنئة بالعيد مع التعزية، ودعا البابوات والكهنة والقساوسة إلى زيارة المصابين خلال العيد، حيث قام بزيارة المصابين فى حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا.

064b8a9170.jpg
0a6a7bbe9b.jpg
15d978e3b4.jpg
7829c7e885.jpg
5fd2eac262.jpg
ef47e0a8be.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17-4-2017 في مصر

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 16 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 16 أبريل 2017