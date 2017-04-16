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بالفيديو.. شقيق «انتحاري مار جرجس»: «أخويا إرهابي»

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بالفيديو.. شقيق «انتحاري مار جرجس»: «أخويا إرهابي» بالفيديو.. شقيق «انتحاري مار جرجس»: «أخويا إرهابي»

التحرير

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أكد شقيق الانتحاري ممدوح بغدادي، منفذ حادث كنيسة مارجرجس بطنطا، أن أخاه وراء تفجير الكنيسة، قائلًا: "أخويا إرهابي وكان مرتبط بعدد كبير من السلفيين".

وأضاف بغدادي، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي الإعلامي أحمد موسي، على قناة "صدى البلد": "أخويا كان مرتبط بالسلفيين ومكنش على علاقة بعدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان".

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يذكر أن الإعلامي أحمد موسي، يستضيف خلال حلقة اليوم، أسرة الإرهابي ممدوح بغدادي، منفذ حادث كنيسة مارجرس الليلة، وجاءت هذه التصريحات، خلال برومو الحلقة الذي عرضته فضائية "صدى البلد".

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التحرير

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