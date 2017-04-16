فيديو وصور| عجوز يبيع «بصل وليمون»: «الحاجة غليت وعاوز آكل عيش»

التحرير

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عم أحمد محمد حسنين، 63 عامًا، يفترش أحد الأرصفة بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية يبيع البصل الأخضر والليمون من أجل جمع بضعة جنيهات، لا تُغني ولا تسمن من جوع، لكنها توفر له الطعام والشراب، وربما لا تكفي لشراء الأدوية.

"التحرير" التقت عم "أحمد" الذي كان يعمل نقاشًا، لكنه أصبح غير قادر على العمل في المهنة بعد بلوغه الستين عاما، خصوصا بعد إصابته بالأمراض، فيقول "قررت أبيع البصل والليمون علشان آكل عيش، بعد الحاجة ما غليت بشكل جنوني".

وأوضح أنّ أسعار "البصل والليمون" أحيانًا تكون مرتفعة، وأوقات أخرى تكون منخفضة حسب السوق، موضحًا أنه يشتري كيلو الليمون بـ20 جنيهًا ويبيعه بـ24 جنيهًا.

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وأشار إلى أنّ حركة البيع تأثرت كثيرًا بعد انفجار الكنيسة المرقسية، لأنّ المواطنين كانوا ممتنعين عن النزول للشارع خوفًا من وقوع أي تفجيرات أخرى، لكن بدأت الحياة تعود لطبيعتها مرة أخرى، قائلًا "إن شاء الله البلد هتبقى كويسة وبخير، ومهما حصل إحنا أحسن بلد".

وأشار إلى أنّ هناك فرقا كبيرا في الأسعار بين الآن والعام الماضي، فقد كان سعر كيلو الليمون بـ 10 جنيهات لكنه هذا العام ارتفع سعره للضعف وأصبح بـ 20 إلى 25 جنيهًا، أما البصل فأصبحت "الحزمة" بـجنيهين بعدما كانت بـ 70 قرشًا.