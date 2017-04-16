استعدادًا لشم النسيم.. طوارئ بـ "صحة كفر الشيخ" وغرفة عمليات بـ "البيطري"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية في نطاق المحافظة، وذلك استعدادًا لاحتفالات المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى زيادة عدد الأطباء وتوفير الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة والضرورية في حالات الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف في كل المراكز والمدن لسرعة التعامل مع أية حالات مرضية.

كما أعلن الدكتور نشأت عبد الباري، مدير عام مديرية الطب البيطري، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقي أي شكاوى عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة بالأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن المعروضة بالمحال والأسواق.​