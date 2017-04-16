أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

استعدادًا لشم النسيم.. طوارئ بـ "صحة كفر الشيخ" وغرفة عمليات بـ "البيطري"

Google+ Print
استعدادًا لشم النسيم.. طوارئ بـ "صحة كفر الشيخ" وغرفة عمليات بـ "البيطري" استعدادًا لشم النسيم.. طوارئ بـ "صحة كفر الشيخ" وغرفة عمليات بـ "البيطري"

مصراوي Masrawy

الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة في كفر الش

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية في نطاق المحافظة، وذلك استعدادًا لاحتفالات المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى زيادة عدد الأطباء وتوفير الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة والضرورية في حالات الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف في كل المراكز والمدن لسرعة التعامل مع أية حالات مرضية.

كما أعلن الدكتور نشأت عبد الباري، مدير عام مديرية الطب البيطري، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقي أي شكاوى عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة بالأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن المعروضة بالمحال والأسواق.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط