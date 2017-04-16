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إعدام 3 أطنان أسماك مملحة فاسدة في المنيا

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إعدام 3 أطنان أسماك مملحة فاسدة في المنيا إعدام 3 أطنان أسماك مملحة فاسدة في المنيا

مصراوي Masrawy

الأسماك المملحة

المنيا - ريمون الراوي:

أعدمت مديرية الطب البيطري في المنيا 3 آلاف و13 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ضبطها خلال حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال العامة والباعة الجائلين.

نُظمت الحملة بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، بهدف ضبط الأسواق والمعروض من المنتجات الغذائية، خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وإقبال المواطنين على شراء الأسماك المملحة.

وقال دكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري في المنيا، إن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط 292 كيلو من اللحوم المصنعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وعدد 189 كيلو من الدواجن والكبده منتهية الصلاحية، و46 كيلو من اللحوم (ذبح خارج المجازر الحكومية).

وأضاف ان المديرية مستمرة في تنظيم حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.​

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