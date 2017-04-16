بعد انفراد "مصراوي".. "أوقاف قنا" تشكّل لجنة لفحص مكتبات مساجد قنا

قنا-عبدالرحمن القرشي

عقدت مدرية الأوقاف بقنا، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا لأئمة المساجد، عصر اليوم الأحد؛ لمواجهة تداعيات مواجهة الفكر التكفيري والمتشدد بالمحافظة.

وقرر محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، تشكيل لجنة لفحص مكتبات المساجد ومصادر الكتب التي تحمل أفكارًا متشددة، وتدعو للتطرف والتكفير خصوصًا كتب جماعة الإخوان.

كانت "مصراوي" أول من انفردت بعرض الكتب الخاصة بمكتبة مسجد الانتحاري ممدوح أمين بغدادي، منفذ تفجير كنيسة طنطا، الذي أنشأه بقريته بالظفرية بمركز قفط جنوب قنا، وعثرت على عدد من الكتب التكفيرية من أمثال سلسلة كتب "في ظلال القرآن" لسيد قطب وعدد من كتب الداعمة للفكر الوهابي والتي تحمل عناوين جهادية وتكفيرية.

وفي سياق آخر طالب عدد من رموز محافظة قنا بإقالة وكيل وزارة الأوقاف بقنا؛ لضعف أداء المديرية المتمثل في عدم خروج قوافل دعوية فعالة لمواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة، بالإضافة لعدم الجدية في محاربة دعوات تجدد الصراعات الثأرية بالمحافظة.