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بالصور.. رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس: الإرهاب لن ينتقص من عزيمتنا.. "صور"

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (1)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (1)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (2)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (2)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (3)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (3)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (4)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (4)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (5)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (5)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (6)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (6)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (7)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (7)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (8)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (8)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (9)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (9)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (10)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (10)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (11)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (11)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (12)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (12)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (13)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (13)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (14)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (14)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (15)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (15)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (16)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (16)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (17)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (17)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (18)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (18)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (19)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (19)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (20)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (20)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (21)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (21)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (22)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (22)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (23)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (23)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (24)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (24)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (25)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (25)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (26)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (26)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (27)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (27)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (28)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (28)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (29)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (29)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (30)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (30)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (31)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (31)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (32)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (32)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (33)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (33)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (34)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (34)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (35)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (35)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (36)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (36)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (37)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (37)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (38)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (38)

رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (39)رئيس جامعة أسيوط خلال زيارته عددًا من الكنائس (39)

أسيوط - أسامة صديق:

زار الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط على رأس وفد من أساتذة الجامعة، اليوم الأحد، عددًا من مطرانيات وكنائس أسيوط، لتقديم واجب العزاء فى شهداء الوطن من ضحايا تفجير كنيستي ماري جرحس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، خلال الزيارة، وحدة صف الشعب المصري وقوة نسيجه الوطني، وهو ما يمكنه من تجاوز كل الأزمات والمؤامرات التى تحاك للنيل من وطنه، والتى تزيد الشعب المصرى تلاحمًا وتماسكًا، وتعكس ما يتمتع به من وعى سياسى ووطنية مخلصة.

وقال "جعيص": "ما نخوضه من حرب مشروعة لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، والتصدى لجرائمه الخسيسة وأفكاره الهدامة يأتى حمايةً لوطننا ودفاعًا عن شعبنا وهو ما ندفع ثمنه غاليًا من أرواح أبنائنا ودمائهم الذكية من شهداء القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والأبرياء من المدنيين".

وأضاف: "الإرهاب لن ينتقص من عزيمتنا أو ثقتنا فى عدالة قضيتنا وحقنا فى الحفاظ على أمن واستقرار وطننا والطموح إلى ما نصبو إليه من تقدم وتنمية"، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد كل شهداء الوطن برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

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