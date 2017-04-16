نائب رئيس الوزراء التركي: الموافقة على التعديلات الدستورية مؤكدة لكن النسبة أقل من المتوقع

أنقرة - (د ب أ):

قال نائب رئيس الوزراء التركي، فيسي كيناك، إن نتائج الاستفتاء التركي "كافية" لتحقيق انتصار لحملة "نعم"، مؤكدا أن النتيجة "ستكون مهمة جدًا للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".

وذكر فى تصريحات للصحفيين في أنقرة "شهدنا في بعض الولايات أننا لم نحصل على القدر المتوقع من الأصوات المؤيدة للتعديلات. وسنتصرف بشأن ذلك"، مضيفا أن "نسبة التصويت ليست ذات معنى بالنسبة لنا".

وتابع كيناك، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن "حزبنا السياسي يريد كسب قلوب جميع المواطنين، وهذا هو هدفنا".