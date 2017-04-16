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الشرطة الأفغانية تصادر 10 صواريخ قبل إطلاقها على كابول

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الشرطة الأفغانية تصادر 10 صواريخ قبل إطلاقها على كابول الشرطة الأفغانية تصادر 10 صواريخ قبل إطلاقها على كابول

مصراوي Masrawy

الشرطة الأفغانية تصادر 10 صواريخ قبل إطلاقها على ك

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، مصادرة 10 صواريخ قبل أن يتمكن مسلحون من إطلاقها على العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن قيادة الشرطة قولها إن الصواريخ - وهي من طراز (بي.إم 1) - كانت قد نصبت وجهزت للهجوم على ضاحية خاك جبار.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على الأمر حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيها الجماعات المسلحة زيادة نشاطها المتمرد مع تحسن الطقس في أنحاء أفغانستان، وخاصة العاصمة.

وكان مهاجم انتحاري قد فجر نفسه أمام المنطقة الثانية للشرطة بالقرب من مجمع وزارة الدفاع بالعاصمة كابول الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة خمسة آخرين، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث.

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