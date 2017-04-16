زوجة «أبو سريع» وبدلة «فيفي عبده».. 6 لقطات لافتة من العرض الخاص لـ«على وضعك»

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حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير، أمس السبت، على حضور العرض الخاص لفيلم "على وضعك" في سينما "بورتو كايرو" بالتجمع الأول، والفيلم من بطولة الفنان أحمد سعد ومصطفى أبو سريع ونسرين أمين، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج سارة وفيق، ونستعرض في هذا التقرير مجموعة من اللقطات اللافتة بالعرض.

1- وفاء عمر

لفت "عمر"، نجل الفنانة "وفاء عمر" والمنتج محمد فوزي، الأنظار في العرض الخاص للفيلم بملامحه الشبابية، وحرص عدد من الفنانين على التقاط الصور معه واحتضانه، ومن بينهم الفنانة ريم البارودي وفيفي عبده.

2- فيفي عبده

جذبت الفنانة والراقصة "فيفي عبده" الأنظار إليها بارتداء بدلة تشبه الزي العسكري.

3- ريم البارودي

رغم انفصالهما قبل عدة أشهر، حرصت الفنانة "ريم البارودي" على حضور العرض الخاص لفيلم "على وضعك" أول بطولة سينمائية لخطيبها السابق "أحمد سعد"، وبدت عليها علامات السعادة خلال العرض.

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4- مصطفى أبو سريع

ظهرت لأول مرة زوجة الفنان مصطفى أبو سريع، كما خطفت ابنته الصغيرة الأضواء أيضًا.

5- أوكسانا

لفتت الراقصة الصاعدة أوكسانا انتباه الجميع وخطفت الأضواء وعدسات الكاميرات بإطلالة مميزة، حيث حرصت على ارتداء فستان طويل ضيق أحمر اللون، وشعر أحمر اللون أيضًا.

6- أحمد سعد

صحب دخول الفنان أحمد سعد للسينما موسيقى وزفة كبيرة، ولكن اللافت للنظر استعانة المنتج محمد الرفاعي بـ8 بودي جارد لحماية سعد وتأمينه داخل السينما.