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رئيس الوزراء يؤجل تنفيذ إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية

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رئيس الوزراء يؤجل تنفيذ إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية رئيس الوزراء يؤجل تنفيذ إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية

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المهندس شريف إسماعيل

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 838 لسنة 2017 ، بإرجاء تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2016 ، بشأن إنشاء وتنظيم المتحف القومي للحضارة المصرية، ورقم 288 لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس أمناء المتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك حتى بداية السنة المالية 2018 - 2019.

وقد نشر هذا القرار، بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد ، ويعمل به في اليوم الثاني من تاريخ نشره. ​

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