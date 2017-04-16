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مدّ عمل لجنة تسيير أعمال الغرف السياحية قبل أسبوع من الحكم في بطلان تشكيلها

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مدّ عمل لجنة تسيير أعمال الغرف السياحية قبل أسبوع من الحكم في بطلان تشكيلها مدّ عمل لجنة تسيير أعمال الغرف السياحية قبل أسبوع من الحكم في بطلان تشكيلها

مصراوي Masrawy

وزير السياحة محمد يحيى راشد

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية الأحد، قرار وزير السياحة محمد يحيى راشد بمد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة شهرين، حتى 10 يونيو المقبل وذلك قبل أسبوع من الحكم في دعوى بطلان تشكيلها.

وجاء القرار بتوقيع وزير السياحة، على أن يعمل به في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

كان وزير السياحة، أصدر في يوليو الماضي، قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وجميع مجلس الإدارات الغرفة، الذي تم تشكيله نتيجة الانتخابات التي أجريت بتاريخ 2/28/ 2015.

تضمن القرار تشكيل لجنة تتولى جميع أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

وأقامت غرفتا السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص طعنًا على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار وزير السياحة الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، التي بدروها ستنطق بحكمها ٢٣ أبريل الجاري.

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